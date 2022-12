Henderson, Kane e Saka regalano alla nazionale dei Tre Leoni la suggestiva sfida con la Francia

L’Inghilterra supera 3-0 il Senegal e si qualifica per i quarti di finale del Mondiale in Qatar, dove affronterà la Francia. La nazionale dei Tre Leoni sblocca il risultato al 38′ con Henderson, su assist di Bellingham, poi raddoppia in pieno recupero con Kane, al primo gol in questa Coppa del Mondo. Nella ripresa al 12′ Saka firma il tris che chiude definitivamente la partita.

