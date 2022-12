Chiusi i giochi nel Gruppo F. Lukaku e compagni solo terzi

Sono Marocco e Croazia le due qualificate agli ottavi di finale nel gruppo F dei Mondiali in Qatar. Zyech ed En-Nesyri regalano ai nordafricani il 2-1 contro il Canada che vale il primo posto nel girone a quota 7 punti. Per il Canada accorcia le distanze un’autorete di Aguerd. I ragazzi guidati dal Ct Regragui se la vedranno il prossimo 6 dicembre contro la seconda classificata del gruppo E, quello con Spagna e Germania.

Al secondo posto, a quota 5 punti, la Croazia di Modric e compagni che non va oltre lo 0-0 con il Belgio. Un risultato che condanna i Diavoli Rossi, che chiudono al terzo posto e dicono addio al sogno mondiale. Grande rammarico per Lukaku che colpisce un palo e spreca in almeno altre due occasioni.

