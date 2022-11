L'opera dell'artista Gustavo Rovira è alta oltre 28 metri. Si trova a Buenos Aires

(LaPresse) Un murales della leggenda del calcio Diego Armando Maradona è stato inaugurato per il secondo anniversario della sua morte. L’opera dell’artista Gustavo Rovira, alta oltre 28 metri, presenta molte immagini di Maradona in diverse fasi della sua vita: quando giocava nel Boca Juniors, nella nazionale argentina o nel Napoli in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata