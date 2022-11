In migliaia si sono riversati nelle strade per festeggiare lo storico successo

In Giappone è esplosa una grande festa al fischio finale del match dei Mondiali in Qatar che ha visto la nazionale asiatica battere la Germania per 2-1 in rimonta. Un successo storico celebrato da migliaia di tifosi nipponici che sono scesi nelle strade a Tokyo fino a notte inoltrata.

