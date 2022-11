Courtois para un rigore a Davies. Diavoli Rossi in testa al gruppo F

Il Belgio supera per 1-0 il Canada nella gara valida per il gruppo F della fase a gironi dei Mondiali in Qatar e si porta in testa al girone con 3 punti, Decide una rete di Batshuayi al 44 dopo che al 10′ il Canada aveva fallito un rigore con Davies. Nell’altra partita del girone Croazia e Marocco hanno pareggiato 0-0.

