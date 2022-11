Il tecnico della Roma, espulso contro il Torino salterà le gare con Bologna e Milan

Costa caro il rosso ricevuto da Josè Mourinho nei minuti finali di Roma-Torino. Il tecnico giallorosso è stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate “per avere, al 44° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell’arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo”.

Mourinho, dunque, non si potrà sedere in panchina nei primi due match del 2023 contro Bologna, in programma all’Olimpico il 4 gennaio, e contro il Milan match che si disputerà invece l’8 gennaio a San Siro.

