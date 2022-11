Saranno gli Spurs gli avversari dei rossoneri nella sfida valida per gli ottavi di finale di Champions

Sfida dal fascino inglese per il Milan di Pioli negli ottavi di Champions League. L’urna di Nyon ha infatti sancito che sulla strada dei rossoneri c’è il Tottenham dell’ex Inter e Juve Antonio Conte. Un sorteggio dall’esito dolceamaro per i campioni di Italia.

Le caratteristiche degli Spurs

Sulla panchina degli Spurs siede da un anno Antonio Conte, che ha preso il posto dell’esonerato Nuno Espírito Santo. L’allenatore salentino la scorsa stagione ha guidato la squadra di Londra fino alla conquista del quarto posto , in Premier League. Posizione che mantiene attualmente in una stagione, quella attuale, in cui l’andamento dei londinesi è stato altalenante: fin qui otto successi, due pareggi e quattro sconfitte, tre delle quali negli ultimi quattro match. Davanti ai ragazzi di Conte attualmente ci sono Arsenal, Manchester City e Newcastle.

Punta di diamante della squadra è l’attaccante Harry Kane anche se l’attaccante inglese non è l’unica stella a disposizione di Conte, a cominciare dalle vecchie conoscenze del campionato italiano: gli ex juventini Bentancur e Kulusevski, l’ex interista Perisic e l’ex atalantino Romero. Dal portiere Lloris all’attaccante Richarlison, passando per Emerson Royal, Davies, Son e Lucas Moura, il Tottenham è un concentrato di tecnica, dinamismo e forza fisica, perfetta sintesi del calcio di Antonio Conte. Gli Spurs hanno raggiunto una volta la finale di Champions League, nel 2019, quando furono sconfitti 2-0 dal Liverpool.

