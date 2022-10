I campani rispondono al momentaneo vantaggio di Zaccagni con Candreva, Fazio e Dia

Cade la Lazio all’Olimpico contro la Salernitana che in rimonta si impone per 3-1 nella gara valida per la 12esima giornata di Serie A. Per la squadra di Sarri una brutta battuta d’arresto che frena la rincorsa nelle zone alte della classifica restando quarta a 24 punti. Si tratta della seconda sconfitta in campionato per la formazione biancoceleste dopo il ko interno contro il Napoli ad inizio settembre. La Salernitana si rilancia, ottiene il quarto successo della stagione, il secondo consecutivo, dopo la vittoria sullo Spezia e sale al nono posto in classifica balzando a 16 punti. Padroni di casa in vantaggio, nonostante le poche occasioni create, sul finire del primo tempo con la rete di Zaccagni grazie a un passaggio illuminante di Luis Alberto. Nella ripresa la Salernitana, rinunciataria nella prima frazione di gioco, si trasforma, trova il pareggio con l’ex Candreva al 51′ e, dopo una grande occasione fallita dai biancocelesti con Zaccagni, piazza il sorpasso con Fazio al 68′. La Lazio si getta in avanti in cerca del pareggio e in contropiede e i campani piazzano il tris con Dia al 76′ che raccoglie sotto porta un cross perfetto di Bradaric. Ammonito al 72′ Milinkovic-Savic che salterà il derby con la Roma in programma domenica prossima. Per la Salernitana è la prima vittoria all’Olimpico contro la Lazio della sua storia.

