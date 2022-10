CR7, dopo essere stato escluso dalla rosa per la Premier League, si prepara per la sfida di Europa League con lo Sheriff Tiraspol

Cristiano Ronaldo è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della gara di Europa League di giovedì con lo Sheriff Tiraspol dopo esser stato escluso dalla rosa del Manchester United in occasione della partita di Premier League con il Chelsea di sabato scorso. L’attaccante portoghese è stato punito dal tecnico Erik ten Hag per aver lasciato la panchina per dirigersi negli spogliatoi prima del fischio finale della partita di campionato vinta 2-0 dai Red Devils contro il Tottenham, in polemica con la decisione del tecnico di non farlo entrare in campo.

