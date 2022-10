Prima dell'inizio della partita con lo Spezia ha salutato gli spalti della Salernitana

Un commosso Franck Ribery ha salutato commosso i tifosi della Salernitana allo stadio Arechi, prima della partita contro lo Spezia. Il fuoriclasse francese, che ha ufficializzato il suo addio al calcio giocato, è sceso in campo sul terreno di gioco vestito in completo da gare e ha fatto il giro di tutto il campo salutando con le mani alzate. Dagli spalti tanti i cori per Ribery, che tra le lacrime ha poi abbracciato il presidente Danilo Iervolino e tutta la dirigenza. Incredibile anche la commozione dei compagni di squadra dell’asso francese, su tutti il portiere Sepe in lacrime. “Oggi dice addio uno dei più grandi campioni degli ultimi 20 anni, una leggenda dentro e fuori dal campo. Siamo onorati di averlo avuto come calciatore e di averlo ora come manager, con la voglia di tenercelo stretto per un bel po'”, ha dichiarato a Dazn il presidente Iervolino.

