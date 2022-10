Incaricati Goldman Sachs e la banca d'affari statunitense Raine Group

Al via la cessione dell’Inter da parte del gruppo Suning. Secondo quanto riporta il Financial Times, il club nerazzurro ha incaricato i suoi advisor, Goldman Sachs e la banca d’affari statunitense Raine Group, della ricerca di acquirenti. Quest’ultimo gruppo ha recentemente gestito l’operazione da 2,5 miliardi di sterline con cui il Chelsea è stato venduto da Roman Abramovich alla cordata statunitense di Todd Boehly.

L’Inter e i due advisor non hanno al momento commentato. Secondo la fonte citata dal quotidiano londinese il gruppo Suning è pronto a iniettare 100 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro, oltre ad aver aperto a nuovi partner e a prendere in considerazione la vendita di una quota di minoranza. Il mese scorso il cda dell’Inter ha approvato gli ultimi conti del club, che mostravano ricavi in aumento a quasi 440 milioni di euro e una perdita di 140 milioni di euro per l’esercizio 2021/22. L’Inter aveva precisato che l’azionista di maggioranza “aveva formalmente espresso la volontà di sostenere il gruppo fornendo supporto patrimoniale”.

