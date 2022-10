Nella ripresa la Cremonese ha trovato il gol del definitivo pareggio con Pickel

Pereggio, 2-2, tra Spezia e Cremonese, in un match valido per la decima giornata di serie A. Al vantaggio iniziale degli ospiti con Dessers (2′) hanno risposto Nzola (19′) e Holm (22′) nel primo tempo, chiuso in vantaggio dai liguri. Nella ripresa la Cremonese ha trovato il gol del definitivo pareggio con Pickel.

