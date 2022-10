Il tecnico della Roma alla vigilia del match in Spagna con il Betis Siviglia

Nel calcio “ci sono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I poveri giocano una partita alla settimana, i ricchi possono giocarne anche tre a settimana senza difficoltà. I meno ricchi, che devono comunque giocarne tre, sono in difficoltà, ed è questo il momento che stiamo vivendo noi”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia di Betis Siviglia-Roma di Europa League. “Abraham? È un problema di squadra, a me non piace fare questo tipo di analisi. Anche altri giocatori di alto livello in altre squadre vivono momenti simili, la verità è che abbiamo bisogno di gol per vincere le partite. Se si vincessero le partite con le occasioni da gol saremmo primi in classifica perché creiamo e sprechiamo tante occasioni. Ma dobbiamo vederla come squadra, non mettere la pressione su un singolo giocatore”.

“Dobbiamo avere più disciplina nel nostro gioco, quando uno o due giocatori perdono questa disciplina, sia in fase offensiva che difensiva, questo ha un effetto su tutta la squadra e in questo dobbiamo migliorare” ha aggiunto Mourinho.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata