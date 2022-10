Il tweet (poi rimosso) dello storico ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid

“Spero mi rispettiate: sono gay. Buona domenica“. Così su Twitter Iker Casillas storico ex portiere della nazionale spagnola e del Real Madrid.

Il tweet (poi rimosso) di una icona come Casillas, come prevedibile, ha scatenato le reazioni più disparate sia in senso positivo che negativo. Tanti gli insulti, così come i commenti di ex colleghi e avversari come la leggenda del Barcellona Carles Puyol (“È il momento di raccontare la nostra storia Iker”, ha scritto”). Secondo i media spagnoli, però, non è da escludere che il tweet di Casillas sia soltanto una risposta ironica ai tanti gossip di cui è stato protagonista nelle ultime settimane. L’ex portiere del Real è stato infatti accostato a diverse donne, relazioni mai confermate dal diretto interessato. Se così fosse si tratterebbe di una battuta poco felice da parte di un campione da sempre abituato a essere sotto i riflettori anche delle cronache rosa, d’altronde è passato alla storia il suo bacio in mondovisione a Sara Carbonero, la giornalista che poi sarebbe diventata sua moglie, durante l’intervista subito dopo la vittoria della Coppa del Mondo nel 2010 con la Spagna.

Giallo intorno al tweet

È giallo intorno al presunto coming out di Iker Casillas. Il tweet apparso sul profilo ufficiale dell’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola (“Spero mi rispettino: sono gay”) è stato rimosso. I media spagnoli ipotizzano si tratti di uno scherzo da parte dello stesso Casillas o che l’account dell’ex stella del calcio iberico sia stato hackerato. La stampa iberica ipotizza che lo stesso protagonista abbia diffuso il tweet, stufo delle voci che gli attribuiscono nuove relazioni dopo la separazione con la giornalista Sara Carbonero. A quel tweet aveva risposto l’ex compagno di nazionale Carles Puyol scrivendo “È tempo di raccontare la nostra storia, Iker”). Le ultime voci, scrive Mundo Deportivo, parlano di un legame di Casillas con l’ex cognata di Tamara Falcó. Telecinco avrebbe confermato che “Alejandra Onieva e Iker si sarebbero conosciuti”.

Il chiarimento

“Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT“. Lo scrive su Twitter l’ex portiere del Real Madrid e della nazionale spagnola Iker Casillas.

