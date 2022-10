I catalani recriminano per un gol annullato e un rigore non concesso

Il Barcellona starebbe valutando un clamoroso esposto da presentare alla Uefa contro l’operato della squadra arbitrale nella partita di Champions League contro l’Inter. Secondo i media catalani, nel mirino ci sarebbe in particolare la difformità di giudizio fra l’occasione del gol annullato a Pedri per un precedente tocco di mano di Ansu Fati e il mancato rigore a suo favore nel finale per un altro tocco di mano, questa stavolta di Dumfries che anticipa lo stesso Fati. A far infuriare la dirigenza del Barcellona è stato soprattutto il Var Pol Van Boekel, lo stesso della precedente sfida di Champions contro il Bayern in cui la squadra di Xavi si era lamentata per la mancata concessione di un rigore per un fallo su Dembelé.

