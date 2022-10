Tra gli uomini di Pep Guardiola protagonisti assoluti Foden e Haaland, autori di una tripletta a testa

È senza storia il derby di Manchester valido per la 9/a giornata di Premier League. Lo vince il City di Pep Guardiola con un perentorio 6-3, maturato già alla fine del primo tempo. Protagonisti assoluti Foden e Haaland, autori di una tripletta a testa. Foden sblocca il risultato dopo appena 8′ su assist di Bernardo Silva, poi si scatena Haaland con due reti in tre minuti tra il 34′ e il 37′ su altrettanti assist di De Bruyne. Al 44′ ancora Foden, servito questa volta da Haaland, cala il poker per i citizens. Manchester United mai in partita, con Cristiano Ronaldo rimasto tristemente in panchina.

I Red Devils nella ripresa accorciano le distanze con Antony al 56′, ma così facendo scatenano ancora la reazione del City che va in gol di nuovo con Haaland al 64′ (sono già 14 i centri in campionato per il norvegese) e ancora con Foden al 73′. Nel finale Marzial all’84’ e al 91′ su rigore rende meno pesante il passivo per lo United. In classifica, il City si porta al secondo posto da solo con 20 punti a -1 dall’Arsenal capolista. Lo United scivola invece al sesto posto con 12 punti.

