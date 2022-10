Rimonta dei giallorossi dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Di Marco: per gli uomini di Inzaghi è la quarta sconfitta in otto partite

La Roma sbanca San Siro superando in rimonta l’Inter in uno degli anticipi dell’ottava giornata di Serie A.

Al vantaggio dei nerazzurri firmato da Di Marco al 30′, hanno risposto i giallorossi con Dybala al 39′ e Smalling al 75′.

La Roma sale momentaneamente al quarto posto in classifica a quota 16 punti. L’Inter rimane a 12 punti. Per la squadra di Inzaghi si tratta della quarta sconfitta in otto match.

