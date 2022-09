L'attaccante del Napoli e della nazionale parla in conferenza stampa a Coverciano

“Come è Napoli da dentro? Mi sto trovando veramente benissimo, penso di essere entrato in una grande famiglia. Con compagni di uno spessore umano importante. Sono veramente persone per bene, per un ragazzo come me che arriva da una realtà totalmente diversa, stare con persone competenti ti porta vantaggi. Non era facile ma è stato tutto molto bello e spontaneo”. Così l’attaccante del Napoli e della Nazionale Giacomo Raspadori in conferenza stampa da Coverciano, parlando della sua nuova esperienza alla corte di Luciano Spalletti.

“Come sarà vedere il Mondiale da casa? Sarà sicuramente molto pesante. Il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a calcio è quello di giocare il mondiale, quin di sarà un momento difficile ma c’è da reagire e costruire il nostro futuro al meglio” prosegue Raspadori.

“Ripartire con chi è qui da più tempo è la cosa più giusta. Dobbiamo ritrovare entusiasmo, rimetterci in gioco e ripartire. Il lavoro è l’unica strada che si conosce per ricostruire e tornare a fare qualcosa di grande. Non c’è preoccupazione, c’è voglia di fare bene e rimettersi in gioco. Ora ci aspettano in Nations League sono due partite importanti (contro Inghilterra e Ungheria, ndr), ci sono tante partite e dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi. L’importante è tornare a divertirsi” spiega ancora l’attaccante del Napoli e della Nazionale in conferenza stampa. “Scendere in campo in uno stadio così prestigioso come San Siro con la maglia della nazionale è qualcosa di grande, lavoro ogni giorno per fare in modo che questi sogni diventino realtà”, ha aggiunto. “Per ritrovare entusiasmo dobbiamo divertirci in campo e cercare sempre di volerci migliorare. Non penso che l’entusiasmo sia mancato prima ma può succedere che qualcosa si spenga dopo aver fatto così cosa grande. E’ stato un nostro difetto, ora dobbiamo ripartire e farlo nel migliore dei modi”, ha aggiunto.

Elezioni: “Giusto far votare gli azzurri”

“Avremo la possibilità di andare a votare e penso sia molto importante per tutti esprimere il proprio voto e il proprio pensiero. Penso che a meno che non ci siano da fare viaggi molto lunghi sia la cosa giusta. Io voterò a Bologna”. Così l’attaccante del Napoli e della Nazionale Giacomo Raspadori in conferenza stampa da Coverciano in vista della sfida tra Italia e Inghilterra a San Siro venerdì sera. Il ct azzurro Roberto Mancini ha già dato il suo benestare per lasciare la mattinata di domenica libera agli Azzurri per raggiungere i rispettivi seggi.

