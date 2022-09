Il ct dell'italia: "Perdere con la Germania non fa piacere ma serve a capire che si può migliorare"

“Il risultato sarà importante, è un gruppo dove ancora può accadere di tutto, possiamo arrivare primi come quarti, e bisogna cercare di vincerle tutte e due per arrivare primi”. Lo ha detto il ct azzurro, Roberto Mancini, nella conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno di raduno della settimana di preparazione ai match di Nations League contro l’Inghilterra, venerdì a Milano, e lunedì contro l’Ungheria. “È un po’ di tempo che le squadre italiane non hanno attaccanti italiani, a parte Ciro, speriamo che non sia una cosa irreversibile. La speranza è che riescano a fiorire due o tre attaccanti giovani di qualità, che possano dare un futuro a questa nazionale, perché quello degli attaccanti non è un problema piccolo”.

“Chiaramente non fa piacere perdere 5-2, ma è stata una partita dove ci sono state anche cose buone. A volte servono partite così, per capire dove si può migliorare. Credo che quella partita sia servita, anche ai ragazzi giovani che hanno fatto esperienza” ha detto ancora il ct azzurro, Roberto Mancini. “Non possiamo fare nulla sul posto, quindi cominciamo a giocare con l’Inghilterra e cercare di vincere, poi i ragazzi che vorranno andare a votare domenica mattina potranno andare, credo che sia giusto questo”.

Mancini dice ancora: “Dobbiamo ritrovare l’entusiasmo e cercare di tornare a divertirci. Per noi sarà molto difficile fino a dopo il Mondiale. La spinta ce la deve dare proprio il fatto che abbiamo vinto l’Europeo, perché comunque saremo campioni d’Europa fino al 2024”.

Verratti “non ce la fa”

“Verratti ha preso un colpo e non ce la fa, torna a casa. Tonali non credo sia un grande problema, Pellegrini lo valutiamo tra oggi e domani. Al posto di Verratti probabilmente chiameremo Frattesi, adesso valutiamo, anche per capire se Pellegrini ce la fa o meno”.

