Un gol di Nzola sigla il 2-1 finale. I doriani restano penultimi a due punti

Un gol di Nzola nella ripresa regala allo Spezia la vittoria nel derby ligure contro la Sampdoria, anticipo della 7/a giornata di Serie A. Il 2-1 del Picco vede gli ospiti passare in vantaggio all’11’ con un eurogol di Sabiri, poi il pareggio dei padroni di casa con un autogol di Murillo. Nella ripresa, Nzola firma al 72′ il successo degli acquilotti. Con questa vittoria lo Spezia si porta al decimo posto in classifica con 8 punti, mentre la Samp resta al penultimo posto con due soli punti e una situazione che per Giampaolo inizia a farsi davvero difficile.

