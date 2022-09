Le reti di Dybala e Abraham lanciano la squadra di Mourinho all'inseguimento di Atalanta, Milan e Napoli

Vittoria di carattere per la Roma di Mourinho, che non si disunisce di fronte a un avversario coriaceo e riesce a battere l’Empoli fuori casa per 2-1. Una grande prestazione in particolare di Dybala permette ai giallorossi di passare in vantaggio, proprio con un gran tiro dell’argentino, al 17′ e di trovare il raddoppio con Abraham, su cross dello stesso Dybala, al 71′, dopo il momentaneo pareggio di Bandinelli al 43′. Ininfluente l’errore dal dischetto di Pellegrini al 77′: il capitano giallorosso colpisce in pieno la traversa.

La Roma è chiamata al riscatto dopo il doppio ko in campionato e in Europa. Al 7′ Dybala colpisce un palo dopo essersi avventato su una palla vagante a pochi metri dalla porta. L’Empoli non sta a guardare e anzi nei primi minuti costringe spesso i giallorossi nella loro metà campo. Al 17′ però è proprio Dybala a sbloccarla, con un gran sinistro a giro da fuori area. La Roma è in vantaggio e si sblocca così la situazione di stallo del primo quarto d’ora. L’Empoli reagisce e al 22′ sono i toscani a colpire un palo con un bel colpo di testa di Satriano, sul quale nulla avrebbe potuto Rui Patricio. La Roma resta pericolosa e al 30′ Pellegrini si libera in area con un doppio colpo di tacco ma il tiro è debole e facile preda di Vicario. Al 32′ è Cristante a colpire di testa su corner ma la palla finisce alta sopra la traversa. L’Empoli prova a reagire, la Roma quando riparte dà sempre l’impressione di poter fare male. Al 43′ arriva il pareggio dei padroni di casa, con Bandinelli che prende in controtempo i difensori e infila in rete un bel colpo di testa. Un ottimo modo per festeggiare la sua duecentesima da professinista, come capitano dell’Empoli. Le due squadre vanno così al riposo sull’1-1.

La ripresa inizia senza cambi e con la Roma che prova subito a spingere. Al 49′ Parisi salva sulla linea su un fortissimo colpo di testa di Ibanez nato da azione di calcio d’angolo. Anche l’Empoli però quando riparte si fa pericoloso: la partita è equilibrata e anche per certi versi bloccata. Al 56′ arriva al tiro Satriano, ma non inquadra la porta difesa da Rui Patricio. Al 69′ la Roma rischia grosso su una ripartenza dei toscani sulla quale Satriano arriva al tiro ma sfiora il palo. Ora l’equilibrio è totale, nessuna delle due squadre sembra in grado di trovare il guizzo per passare in vantaggio. E invece al 71′ Abraham, fino a quel momento non pervenuto, da vero rapace d’area insacca su un bel cross di Dybala, che è certamente il migliore dei suoi. Dopo la grande paura la Roma ora è avanti. L’Empoli prova a reagire subito, riversandosi in attacco. Ma al 77′ una bella azione di Ibanez costringe al fallo Cacace, e Marinelli fischia il rigore. Se ne incarica Pellegrini, che colpisce in pieno la traversa: il punteggio non cambia e l’Empoli può ancora sperare. Al 84′ il palo salva la Roma su un gran tiro dal limite di Akpa Akpro. Subito dopo lo stesso Akpa Akpro interviene su Smalling con il piede a martello: un fallo involontario ma pericoloso che gli vale il cartellino rosso dopo un consulto al Var. Al 89′ Vicario evita il 3-1 giallorosso su un tiro di Bove a botta sicura. Al 93′ è Bandinelli a trovare il tiro da fuori ma Rui Patricio è attento. Al 95′ Belotti va via ai difensori e arriva al tiro, potentissimo, ma Vicario si oppone ancora. Finisce con i tre punti della Roma, che le permettono di salire a 13, alle spalle di Napoli, Milan e Atalanta, in vetta con 14. Ma soprattutto permettono agli uomini di Mourinho di ritrovare fiducia dopo le battute d’arresto in campionato e coppa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata