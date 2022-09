Sanè al 25' e l'autogol di D'Ambrosio nella ripresa regalano la vittoria ai bavaresi

Il Bayern Monaco si impone per 2-0 in casa dell’ Inter alla fine del primo tempo, in una gara valida per la prima giornata del Girone C di Champions League. Gol di Sané al 25’, autorete di D’Ambrosio al 65’.

Il tabellino di Inter-Bayern Monaco 0-2

INTER-BAYERN MONACO 0-2

RETI: 25′ Sané (B), 65′ aut. D’Ambrosio (I).

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar (71′ De Vrij), Bastoni (71′ Darmian); Dumfries (71′ Dimarco), Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu (80′ Gagliardini), Gosens; Dzeko (71′ Correa), Lautaro. A disp.: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Asllani, Acerbi, Barella. All.: Simone Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt (75′ Upamecano), Hernandez (84′ Stanisic), Davies; Kimmich, Sabitzer (62′ Goretzka); Coman (75′ Gnabry), Müller, Sané (84′ Musiala); Mané. A disp.: Ulreich, Schenk, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui. All.: Nagelsmann.

Arbitro: Turpin (FRA).

NOTE: ammoniti De Ligt (B), Dimarco (I).

