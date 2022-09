L'esordio stagionale dei bianconeri al Parco dei Principi visibile su Mediaset e Sky

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta all’esordio in Champions League. I bianconeri saranno di scena al Parco dei Principi contro i campioni di Francia del Psg del trio delle meraviglie Mbappè, Messi e Neymar. Fischio d’inizio alle 21:00

Dove vedere in tv e streaming Psg – Juve

Psg-Juve sarà trasmetta in diretta e in chiaro da Mediaset, su Canale 5. A raccontare la sfida tra i campioni di Francia e i 36 volte campioni d’Italia sarà Massimo Callegari mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Paganin.

Il big match sarà visibile anche su Sky che ha dedicato ben tre canali all’evento: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite). La telecronaca è affidata alla voce di Andrea Marinozzi affiancato da Giancarlo Marocchi.

Le probabili formazioni Psg-Juventus

Dopo l’iniziale panchina a Firenze, Dusan Vlahovic torna titolare dal primo minuto. Al suo fianco il neo acquisto Milik per un inedito 3-5-2. Esordio in mezzo al campo per l’ex di turno, Paredes, affiancato da Rabiot e da uno tra Locatelli e Miretti. Il trio difensivo composto da Bremer, Bonucci e Danilo. Le fasce saranno composte da Cuadrado e Kostic.

Potendo contare sulla rosa completa, Galtier ha un unico dubbio a centrocampo legato alla presenza di Vitinha, malconcio dopo la sfida col Nantes, da schierare al fianco di Verratti. Davanti scontata la presenza del tridente Mbappè-Messi-Neymar così il come il trio che comporrà il pacchetto difensivo: Sergio Ramos, Marquinos e Kimbempè. Completano il centrocampo l’ex Inter Hakimi e il portoghese Nuno Mendes.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappe, Neymar. All. Galtier

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Paredes, Miretti (o Locatelli), Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri

La Juve ricorda sui social storico 1-6 al Psg

“Sei goal al Parco dei Principi. Una finale europea, proprio contro il PSG”. A poche ore dal primo match di Champions League da giocare stasera a Parigi, la Juventus ricorda così sui social il precedente contro i transalpini nella finale d’andata di Supercoppa Europea del 1997 vinta per 6-1 al Parco dei Principi, peggior sconfitta europea della storia dei transalpini.

Smashing in 6️⃣ in the last #PSGJuve played at the Parc des Princes 🤩 pic.twitter.com/9jnd81w1NE — JuventusFC (@juventusfcen) September 6, 2022

