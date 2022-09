A segno Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric

Pesante sconfitta della Roma a Udine in un match valido per la quinta di serie A. I giallorossi di Mourinho battuti 4-0 dai friulani. A segno per i padroni di casa Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata