Il Milan vince per 3-2 il derby con l’Inter dopo una partita spettacolare e ricca di gol. Al vantaggio dei nerazzurri con Brozovic al 21esimo risponde sette minuti dopo Rafael Leao. In apertura della ripresa, al 54esimo, passa nuovamente la squadra di Stefano Pioli con Olivier Giroud e, al sessantesimo, ancora Leao sigla il 3-1. A nulla valgono il gol di Dzeko con cui l’Inter accorcia le distanze al 67esimo e l’assalto finale dei nerazzurri. Dopo la vittoria nel big match della quinta giornata il Milan è momentaneamente primo a 11 punti in attesa di Roma e Atalanta. Inter due punti più sotto, ferma a nove.

