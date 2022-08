La Roma pensa a un rinforzo a centrocampo dopo l'infortunio a Zaniolo

(LaPresse) – Le squadre ancora al lavoro per completare le rose a campionato iniziato. La Juve ha deciso puntare tutto su Arek Milik per il tassello mancante in attacco L’ex Napoli arriverebbe dal Marsiglia in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Milan cerca ancora un sostituto di Kessiè e dopo la girnadola di nomi estivi la scelta sembra cadere su Jean Onana, centrocampista classe 2000 camerunense. Con il Bordeaux si può chiudere con un’offerta di 6 milioni comprensiva di bonus. E anche la Roma potrebbe intervenire sul mercato dopo l’ infortunio di Wijnaldum a cui si è aggiunto quello di Zaniolo, fuori per 3-4 settimane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata