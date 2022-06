Mercato nel vivo, il Milan su de Ketelaere e Scamacca

Mentre le prossime ore saranno quelle decisive per l’arrivo di Paulo Dybala, l’Inter ha aperto una nuova pista: quella che porta a Destiny Udogie. Gli agenti del giovane difensore dell’Udinese, una delle rivelazioni della scorsa stagione, sono stati oggi nella sede del club nerazzurro. Si è trattato di un primo sondaggio, da capire se evolverà in una trattativa concreta nelle prossime settimane. Udogie, accostato anche alla Juventus e al Tottenham, è valutato dai friulani almeno 20 milioni di euro. Raggiunta l’intesa con il Cagliari per il Bellanova e sempre in attesa di capire se il Psg è pronto a sborsare gli 80 milioni richiesti per Skriniar, l’Inter per l’attacco guarda sempre all’Inghilterra: resta concreta l’ipotesi di un ritorno di Romelu Lukaku. E Marotta potrebbe pescare dalla Juventus due rinforzi: Cuadrado e Bernardeschi: il nazionale azzurro è seguito anche dal Napoli. La Juve, intanto, deve guardarsi dal possibile assalto delle big europee per Matthijs de Ligt. L’olandese, la cui trattativa per il rinnovo con i bianconeri è in stand-by, piace molto al Chelsea, in cerca del sostituto di Rudiger. Anche il Psg segue l’ex Ajax, nel caso non riuscisse ad arrivare al nerazzurro Skriniar. Prosegue la trattativa con Paul Pogba: per la mediana le alternative sono Thomas Partey e Gabriel Dos Santos Magalhaes.

Bianconeri sempre in pressing su Angel Di Maria e vicinissimi a Filip Kostic dell’Eintracht, mentre sul fronte attacco c’è da registrare una novità: Luis Suarez, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid, si ‘offre’ ai torinesi. L’uruguagio era già stato vicino alla Juventus nel settembre di due anni fa, prima che l’esame farsa a Perugia bloccasse l’operazione. Nella lista dei possibili partenti c’è Kaio Jorge, che interessa al Lecce. In cerca di rinforzi anche il Milan: per l’attacco uno degli obiettivi resta Renato Sanches, ma si lavora anche alla pista Scamacca. Si mette in salita la trattativa per il centrale del Lille Sven Botman, corteggiato anche dal Newcastle. Maldini e Massara provano, poi, l’accelerata per il talento del Bruges de Ketelaere. E nel taccuino dei dirigenti milanisti rimane sempre Zaniolo della Roma. I giallorossi hanno ufficializzato oggi il colpo Matic. Il 33enne centrocampista serbo arriva dopo cinque stagioni al Manchester United e ha firmato un contratto un contratto fino al 30 giugno 2023. Roma al lavoro anche per il ritorno di Frattesi, valutato 30 milioni dal Sassuolo.

E’ invece ormai ai titoli di coda l’avventura di Andrea Belotti al Torino. Il capitano non rinnoverà e lascerà a parametro zero i granata dopo sette stagioni. Sulle sue tracce la Fiorentina e la neopromossa Monza. Rimane al Bologna, invece, Arnautovic, come confermato dal nuovo direttore tecnico dei rossoblù Sartori: “E’ incedibile, anche se nel mercato non si può mai sapere”. Gli emiliani per il reparto offensivo pensano anche a Bonazzoli. Passando al Napoli, le recenti dichiarazioni di Victor Osimhen gettano un’ombra sulla sua permanenza in azzurro. “Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere”, ha spiegato dal ritiro della Nigeria l’attaccante, legato al Napoli fino al 2025 e seguito con attenzione da club di Liga e Premier. Incerto anche il destino di Koulibaly, accostato tra le tante big anche alla Juventus. In caso di partenza del difensore senegalese, il Napoli punterà su Ostigard del Brighton. Per la porta, invece, piace Sirigu, pronto a fare il secondo a Meret che dovrebbe rinnovare il contratto. Lascerà invece gli azzurri Ospina. Il Verona ha ufficializzato Gabriele Cioffi: il tecnico ex Udinese ha firmato un biennale.

