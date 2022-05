Il cantautore tifoso giallorosso celebra la vittoria della Conference League

(LaPresse) C’era anche Antonello Venditti allo stadio di Tirana per seguire la Roma nella finale di Conference League. “Tutto questo non ha prezzo”, dice il cantautore super tifoso giallorosso in un video pubblicato su Facebook, commentando la vittoria della squadra di Mourinho. “C’è anche Blanco”, rivela Venditti mostrando il giovane collega al suo fianco, avvolto da una sciarpa della Roma.

