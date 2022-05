Sfilata tra le vie della Capitale tra ali di tifosi

(LaPresse) A Roma inizia la festa giallorossa, dopo la vittoria in Conference League: intorno alle 16,00 il club è arrivato alla ex Fiera di Roma, e i giocatori sono saliti sul pullman aperto per cominciare festeggiare insieme ai tifosi. Il bus sfila per le vie della capitale partendo dal Circo Massimo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata