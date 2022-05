In 50 mila allo stadio per la gara con il Feyenoord

(LaPresse) – 50 mila tifosi della Roma hanno riempito l’Olimpico per seguire la finale di Conference League tra i giallorossi e il Feyenoord. Ansia e entusiamo per i supporter dei capitolini che non hanno potuto seguire la squadra di Mourinho a Tirana.

