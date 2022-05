Marea rossonera in Piazza Duomo, traffico in tilt: per le strade anche un trattore carico di tifosi

(LaPresse) Grande festa a Milano per la conquista dello scudetto da parte del Milan, il 19° della sua storia. Delirio in centro con Piazza Duomo presa d’assalto dai tifosi rossoneri: cori, fumogeni e fuochi d’artificio per celebrare l’impresa della squadra guidata da Pioli. Per le strade del capoluogo meneghino caroselli e traffico in tilt: spunta anche un trattore con rimorchio carico di supporter milanisti.

