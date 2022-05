È la quarta volta che le due squadre si affrontano in stagione, due in campionato e una in Supercoppa con la vittoria dei nerazzurri

Stasera si assegna la Coppa Italia, la finalissima mette di fronte Juventus e Inter. È la quarta volta che le due squadre si affrontano in stagione, due in campionato e una in Supercoppa con la vittoria dei nerazzurri. “Questa partita non è la ciliegina, è la torta”, ha avvertito alla vigilia il tecnico bianconero Allegri che in attacco punta sulla coppia Dybala-Vlahovic. In casa Inter l’unico dubbio di formazione riguarda Bastoni. “Ci stiamo giocando tutto, saranno i dettagli a far la differenza” ha sottolineato mister Simone Inzaghi che in avanti schiera Dzeko-Lautaro. Si gioca in uno stadio Olimpico di Roma esaurito, fischio di inizio alle 21.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata