Milano, 3 apr. (LaPresse) – La Fiorentina ha battuto l’Empoli per 1-0, nel derby toscano anticipo di mezzogiorno della 31/a giornata di Serie A. Il gol decisivo di Nico Gonzalez al 58′. Empoli in dieci dal 56′ per l’espulsione di Luperto.

Il tabellino di Fiorentina-Empoli 1-0, derby toscano anticipo di mezzogiorno della 31/a giornata di Serie A.

RETI: 58′ N. Gonzalez (F).

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (86′ Terzic); Castrovilli (86′ Maleh), Torreira (71′ Amrabat), Duncan; Saponara (77′ Sottil), Cabral, Gonzalez (86′ Callejon). A disp.: Dragowski, Rosati, Martinez, Nastasic, Ikonè, Kokorin, Piatek. All. Italiano.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli (28′ Ismajli), Luperto, Cacace; Zurkowski, Stulac (61′ Asllani), Bandinelli (77′ Bajrami); Henderson (61′ Cutrone); Di Francesco (61′ Viti), Pinamonti. A disp.: Ujkani, Furlan, Romagnoli, Fiamozzi, Verre, Benassi, La Mantia. All. Andreazzoli.

ARBITRO: Massimi.

NOTE: espulso al 56′ Luperto (E) per doppia ammonizione. Ammoniti Torreira (F), Ismajli (E).

