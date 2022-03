Il gol decisivo al 92' di Trajkovski

L’Italia è fuori dai Mondiali di calcio per la seconda volta di fila. La Macedonia del Nord ha battuto per 1-0 gli Azzurri nella partita valida per i Playoff Mondiali allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Si va ai supplementari. Il gol di Trajkovski al 92′. La Macedonia del Nord affronterà il Portogallo nell’atto finale dei Playoff.

