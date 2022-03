Ultimi ritocchi al Lusail's Stadium in vista del sorteggio del primo aprile

(LaPresse) Mentre la guerra in Ucraina entra nella sua terza settimana, il Qatar continua i preparativi in ​​vista della Coppa del Mondo di calcio del 2022. La FIFA ha escluso la Russia dai Mondiali e da altre competizioni sportive internazionali e la sua bandiera è stata rimossa da quelle appese delle nazioni qualificate accanto all’orologio ufficiale del conto alla rovescia della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 sulla pittoresca Corniche di Doha. Nel frattempo si stanno facendo gli ultimi ritocchi al Lusail’s Stadium prima del sorteggio iridato, fissato per il 1° aprile. Lo stadio è il più grande del Qatar con una capacità di ospitare 86.000 spettatori. Al Lusail si giocherà la finale dei Mondiali, oltre ad altre 9 partite. La Coppa del Mondo inizierà il 21 novembre e si concluderà nella giornata nazionale del Qatar il 18 dicembre.

