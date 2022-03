A Nyoni sorteggi dei quarti delle due competizioni europee

E’ il Lipsia l’avversaria dell’Atalanta per la sfida dei quarti di finale di Europa League, come stabilito dal sorteggio effettuato oggi a Nyon. I match sono in programma il 7 e 17 aprile. La finale si terrà il 18 maggio a Siviglia. , Eintracht Francoforte-Barcellona, West Ham-Lione, Braga-Glasgow Rangers le altre sfide.

In Conference League invece La Roma sfiderà il Bodo/Glimt nei quarti di finale. La formazione giallorossa ritrova dunque i campioni di Norvegia che nella fase a gironi del torneo aveva vinto lo scorso ottobre la gara interna per 6-1.

