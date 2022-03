Altra sfida anglo-spagnola tra Manchester City e Atletico Madrid. Il Liverpool affronterà il Benfica mentre il Bayern Monaco se la vedrà con il Villarreal

A Nyon il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Questi gli accoppiamenti: Chelsea-Real Madrid; Manchester City-Atletico Madrid; Villareal-Bayern Monaco; Benfica-Liverpool. La vincente tra Manchester City e Atletico se la vedrà in semifinale con la vincente tra Chelsea e Real Madrid.

Nella prima semifinale ci potrebbe essere un derby inglese oppure uno spagnolo e soprattutto un derby di Madrid. La squadra vincente della seconda semifinale (che uscirà da Benfica-Liverpool e Villarreal-Bayern) giocherà la finale in casa. Ma è un pro-forma dal momento che la finale si svolgerà in campo neutro Parigi dopo che la Uefa ha cancellato la sede di San Pietroburgo a seguito dell’invasione russa in Ucraina.

