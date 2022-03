Il successo permette ai biancocelesti di sorpassare Atalanta e Roma e salire al quinto posto, a quota 49. Terzo ko consecutivo per i lagunari, fermi al terz'ultimo posto a 22 punti

La Lazio ha battuto il Venezia nel posticipo della 29/a giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri si è imposta 1-0 nel match disputato all’Olimpico. Decisivo il rigore trasformato nella ripresa da Immobile, concesso con la Var per un intervento in gioco pericoloso di Crnigoj su Luiz Felipe. La rete permette al centravanti campano di salire a quota 144 centri e diventare il miglior marcatore laziale in campionato nella storia: superato Silvio Piola. Il successo permette ai biancocelesti di sorpassare Atalanta e Roma e salire al quinto posto, a quota 49. Terzo ko consecutivo per i lagunari, fermi al terz’ultimo posto a 22 punti.

