Stasera la sfida di Marassi. I bianconeri vogliono allungare la striscia positiva in campionato

La Juventus va a Genova per affrontare la Sampdoria in uno degli anticipi del sabato della 29esima giornata di serie A. Il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, sa che non è il momento di abbassare la guardia, in un periodo molto buono per la Juve che sta marciando a ritmi scudetto. La partita con la Sampdoria, spiega Allegri, “arriva nel momento decisivo della stagione anche se mancano ancora due mesi. Prima della sosta c’è una settimana intensa e speriamo divertente. Domani dobbiamo essere pronti come approccio perché loro ci aggrediranno in uno stadio pieno. Abbiamo bisogno di punti per il quarto posto”. Il tecnico, nonostante la spinta in più data dall’innesto di Vlahovic, ha sempre detto che per lo scudetto sarà una questione tra Milan, Inter e Napoli che sono davanti, mentre per i bianconeri l’obiettivo è difendere il quarto posto Champions. Per farlo servono punti anche in casa blucerchiata, ma lui sa che non sarà facile: “Vincere a Genova è sempre complicato, la Samp in casa è un’altra squadra, lo dicono i risultati. Ci aspettiamo una gara complicata, ma dovremo avere carattere, voglia e orgoglio per portare a casa il risultato”.

Intanto in casa Juve si punta al recupero pieno di Dybala, che, spiega Allegri, “sta meglio, potrebbe essere a disposizione per la Champions come Bonucci. Paulo lo vedo sereno e tranquillo, deve ritrovare una buona condizione per mettersi a disposizione. Io ho bisogno di Paulo e la squadra ha bisogno di lui. Speriamo di recuperarlo per mercoledì”. Una buona notizia per il tecnico arriva da Cuadrado, che pare avere tutte le intenzioni di restare a Torino: “Io sono molto tranquillo, la società sta lavorando e stanno parlando. Speriamo di continuare qui e di rimanere qui, perché sono molto contento di essere in questa famiglia: la Juventus”, dice il giocatore parlando all’interno del format Dazn ‘1 vs 1’.

Sul fronte opposto, una Sampdoria combattiva e decisa a vendere cara la pelle, come si deduce anche dalle parole della vigilia del tecnico, Marco Giampaolo: “La Juventus è una squadra che sa prendersi le cose che deve prendersi all’interno di una partita, lo dicono la sua storia e il campionato che sta conducendo fino a questo momento. Dopo un inizio così così, Allegri l’ha rimessa sulla rotta giusta e in questo momento è una squadra consapevole e forte. Ma io mi appello sempre alla prestazione e al collettivo, come dico sempre ai miei ragazzi”. Sarà un match duro per i blucerchiati, e Giampaolo spiega: “Non possiamo affrontarli sul piano individuale, né tantomeno fare una prestazione non all’altezza della situazione, perché il livello di attenzione in queste partite non può mancare”.

