Il terzo successo di fila in campionato della Vecchia Signora

Tre punti per consolidare il quarto posto e tener viva la fiammella del sogno scudetto. Due gol in poco più di mezz’ora per mettere in discesa la partita e conservare energie preziose in vista del crocevia di Champions League di mercoledì con il Villarreal. Il tutto facendo riposare per buona parte della gara il giocatore più imprescindibile del momento, Dusan Vlahovic, nell’attesa di recuperare gli altri big, da Chiellini a Bonucci, passando per Dybala. Massimiliano Allegri torna dalla trasferta di ‘Marassi’ con più di una buona notizia, a prescindere dal 3-1 finale: l’ottima intesa tra Kean e Morata, decisivo con una doppietta e a segno per la seconda partita di fila, la conferma della solidità difensiva, complice anche la gran parata di Szczesny sul rigore di Candreva, e la crescita del centrocampo, reparto spesso criticato in questi mesi, dove Arthur e Locatelli si intendono sempre meglio. Il terzo successo di fila in campionato della Vecchia Signora matura con il minimo sforzo, seppur con qualche apprensione nei minuti finali dopo la punizione velenosa di Sabiri, grazie all’intelligenza e alla maturità dell’undici di Allegri – che infila il 15° risultato utile consecutivo – nel saper aspettare il momento giusto per colpire. Che arriva al 23′, alla prima vera ripartenza, con l’autorete di Yoshida che nel tentativo di evitare l’intervento di Kean sul cross di Cuadrado infila la sfera nella propria porta. Il gol che però tramortisce i blucerchiati, insidiosi con i tentativi di Candreva e Sensi, è il secondo, che matura su rigore trasformato da Morata e guadagnato con forza fisica ed esperienza da Kean, caricato da Colley. Gli ospiti, forti del doppio vantaggio, gestiscono il possesso senza sbilanciarsi più di tanto nell’intento di addormentare la partita, ma la Samp di Giampaolo è comunque viva nella ripresa. In particolare su palla inattiva, dove Yoshida e Caputo vanno vicini al bersaglio. La Juve, con la regia di Locatelli, quando si fa vedere in attacco sa comunque far male, e solo un intervento attento di Falcone in uscita su Kean evita il tris. La miglior occasione per tornare sotto per i liguri arriva prima della mezz’ora: un fallo di mano dello svagato Rabiot rischia di costare caro, ma Szczesny indossa i panni di superman e vola sul rigore calciato a mezza altezza da Candreva. Parata che tramortisce il Doria, ma non del tutto. La punizione di Samiri, entrato al posto di uno spento Quagliarella per dare vivacità all’attacco, beffa il portiere polacco dopo una deviazione decisiva di Morata. Questa Juve – con Vlahovic in campo per uno spezzone nel secondo tempo – non è più però quella insicura di qualche mese fa. E, infatti, prima ancora dell’assalto finale dei padroni di casa, proprio lo spagnolo di testa raccoglie il cross di Locatelli e sorprende Falcone. Piazzando una doppietta che chiude la partita e allunga la striscia di vittorie.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata