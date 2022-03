I rossoneri mettono pressione agli avversari diretti nella lotta scudetto

Il Milan batte l’Empoli per 1-0, con un gol di Kalulu al 18′, e con il minimo sforzo ottiene il massimo risultato. I rossoneri mettono infatti pressione agli avversari diretti nella lotta scudetto andando momentaneamente a +5 sull’Inter (che ha però due partite in meno) e +6 sul Napoli (una partita in meno). Il Milan scende in campo concentrato: vuole i tre punti per restare davanti. In attacco Pioli dà fiducia a Giroud, sostenuto da Leao e Messias. Ma i rossoneri non partono con la veemenza che ci si aspetterebbe, e nei primi minuti è invece l’Empoli a farsi vivo in avanti. La prima vera fiammata è però del Milan, che arriva al tiro al 8′ con Florenzi dopo una bella giocata di Leao: Vicario si tuffa e si oppone bene a una conclusione pericolosa. È il primo squillo. I padroni di casa prendono fiducia e iniziano a fare la partita, chiudendo a poco a poco l’Empoli nella sua metà campo. Al 17′ i rossoneri guadagnano un’interessante posizione dal limite: se ne incarica Giroud, il suo tentativo si infrange sulla barriera ma sulla ribattuta Kalulu con un bel tiro a giro da lontano insacca e il Milan è in vantaggio. Dieci minuti dopo, al 27′, Giroud tenta una spettacolare semirovesciata nel cuore dell’area toscana ma i difensori si oppongono con il corpo. Al 35′ è Florenzi ad arrivare al tiro dopo un assist di tacco di Leao ma spara alto. Al 38′ arriva il primo tiro dell’Empoli: Pinamonti prova dal limite ma è sbilanciato all’indietro e il suo tiro va alto sopra la traversa. È sempre il Milan però a controllare, e al 43′ una grande giocata di Leao sulla fascia libera in area Giroud, che però marcato bene da Luperto non riesce a concludere. Al 44′ colpo di testa di Giroud, Vicario si oppone bene. Si chiude un primo tempo in cui il Milan ha dominato, ma senza strafare. La ripresa comincia senza cambi, e la prima occasione è per l’Empoli al 49′: Luperto con una spizzata di testa mette in grande difficoltà Maignan che è costretto agli straordinari per togliere la palla dall’angolo basso della rete, ed evitare un gol che sembrava fatto. Sul calcio d’angolo successivo ancora Maignan toglie le castagne dal fuoco ai rossoneri risolvendo una questione complicata e facendo sua la palla. Ma l’Empoli è entrato in campo con un piglio diverso rispetto al primo tempo, e dà segnali di ripresa. Al 55′ Messias si libera e tenta un tiro dal limite, ma è facile preda del portiere toscano. Al 62′ Andreazzoli tenta la carta dell’ex Cutrone, entrato al posto di Henderson. Entrano anche Stojanovic e Parisi. Al 66′ è però ancora il Milan ad arrivare al tiro, sempre con Messias, e Vicario si oppone ancora. Dopo la metà della ripresa l’Empoli cala e il Milan riprende campo. Ora i rossoneri controllano il match e provano a cercare il raddoppio, ma la difesa toscana fa buona guardia. Al 76′ una girata di testa di Giroud, debole, finisce a lato. Al 82′ San Siro accoglie con un boato il ritorno in campo di Ibrahimovic, che sostituisce Giroud, tra i più pericolosi dei suoi. L’Empoli prova a riversarsi in avanti alla disperata ricerca del pari. Che però non arriva, e per il Milan sono tre punti preziosissimi.

