Avanza anche il Manchester City a cui basta lo 0-0 casalingo contro lo Sporting Lisbona

Il Real Madrid si qualifica ai quarti di finale di Champions League eliminando il Paris Saint Germain nella sfida più attesa degli ottavi. Al Santiago Bernabeu finisce 3-1 per la formazione di Carlo Ancelotti che ribalta così l’1-0 dell’andata in favore dei francesi. Grande protagonista del match Karim Benzema autore di una tripletta. Il primo tempo era terminato sul punteggio di 1-0 in favore degli ospiti grazie alle rete di Kylian Mbappe, oggetto del deisderio delle ‘Merengues’, al 39′. Nella ripresa però si scatena il centravanti del Real. Il pareggio, complice un errore di Donnarumma, arriva al 61′ poi al 76′ e al 78′ l’attaccante dei madrileni chiude il conto.

Nell’altro ottavo di finale 0-0 tra Manchester City e Sporting Lisbona. Volano ai quarti gli inglesi che all’andata in Portogallo si erano imposti per 5-0.

