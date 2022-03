Non basta la vittoria ad Anfield Road per la squadra di Inzaghi

L’Inter supera ad Anfield Road il Liverpool per 1-0 nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ma non basta per accedere ai quarti in virtù del 2-0 all’andata per i Reds a San Siro. Decide una rete di Lautaro al 62′. Nerazzurri in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Sanchez.

Il tabellino di Liverpool-Inter 0-1

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones (65′ Keita), Fabinho, Thiago Alcantara (65′ Henderson); Salah, Diogo Jota (83′ Diaz), Mané. A disposizione: Adrian, Kelleher, Milner, Gomez, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Tsimikas, Diaz, Origi, Elliott.

Allenatore: Jürgen Klopp.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (46′ D’Ambrosio), Bastoni; Dumfries (75′ Darmian), Vidal, Brozovic (75′ Gagliardini), Calhanoglu (84′ Vecino), Perisic; Lautaro (75′ Correa), Sanchez. A disposizione: Cordaz, Radu, Dzeko, Ranocchia, Gosens, Dimarco, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Antonio Matheu Lahoz (Spagna)

Reti: 61′ Lautaro

Espulso Sanchez al 63′ per doppia ammonizione. Ammoniti Diogo Jota, Sanchez, Vidal, Robertson, Bastoni, Gagliardini.

