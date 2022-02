Il portiere classe '78 ha prolungato di un anno il contratto in scadenza nel 2023, giocherà fino a 46 anni: "È una bella giornata per me e tutta la mia famiglia"

Il matrimonio tra il Parma e Buffon proseguirà (almeno) fino al 2024. Il portiere classe ’78 ha infatti prolungato di un anno il proprio contratto con i gialloblù in scadenza nel 2023. L’annuncio è stato dato in conferenza stampa dal presidente Kyle Krause che ha dato la notizia proprio al fianco del portierone classe ’78. “Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024”, ha detto il numero uno dei ducali che ha poi sottolineato: “La passione che ha verso Parma e il Parma possiamo vederla ogni giorno, siamo davvero contenti per questo suo impegno”.

Buffon: “ragiono ancora da calciatore, non penso a quando smetterò”

“È una bella giornata per me e tutta la mia famiglia: alla fine è successo quello che volevo io, che voleva la società, il presidente e mi auguro anche i tifosi e la città”. Ha detto Gigi Buffon nel corso della conferenza stampa. “Il mio ritorno a Parma è stato influenzato dai rapporti e da un legame profondo che ho sempre avuto con la città e la gente di Parma, con il grandissimo entusiasmo, ambizione e onestà del presidente”, ha aggiunto l‘ex numero 1 della Nazionale e della Juventus che dunque continuerà a giocare almeno sino ai 46 anni. “In questo momento diventava importante, dopo sette mesi fatti in maniera convincente, credevo fosse un atto di responsabilità dare la mia totale apertura e adesione a questo prolungamento”, ha detto ancora Buffon che è ancora convinto di poter dare un contributo importante in campo e fuori a questo Parma. “Al di là di quello che sarà il futuro, per il ruolo che ho avuto quest’anno e che forse avrò anche in futuro era importante dare all’esterno un segnale di forza e compattezza – ha detto Buffon – della convinzione nel credere in quello che sto facendo. Se non avessi creduto in me stesso e nel progetto probabilmente non avrei accettato la proposta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Parma Calcio 1913 (@parmacalcio1913)

“Non sento il bisogno di altre sfide superflue e inutili, questa per me è bella e ancora molto entusiasmante, sento che posso dare una grande mano. Credo che chi più ha più deve dare”, ha proseguito il campione del Mondo del 2006. Infine sul suo futuro nel mondo del calcio, Buffon ha concluso: “Non ho fatto nessun pensiero al dopo. Per me è dispendioso rimanere concentrato solo sul mio lavoro di calciatore. Non voglio avere nessun tipo di rimpianto. La mia testa in questo momento sta ragionando solo ed esclusivamente da calciatore, e sarà così fino all’ultimo giorno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata