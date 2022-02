Nel match valido per la 27ma giornata di Serie A tripletta del Cholito

Il Verona supera il Venezia per 3-1 nella derby veneto del ‘Bentegodi’, valido per la 27ma giornata di Serie A. Per l’Hellas tripletta del Cholito Simeone al 54′, al 63′ e all’89’. Il bomber argentino, figlio d’arte, sale a quota 15 centri in campionato. Di Okereke il gol del Venezia all’81’. In classifica, il Verona tocca quota 40 punti che di fatto la mette al sicuro per quanto riguarda il discorso salvezza. Il Venezia, invece, scivola al terzultimo posto ferma a 22 punti. Veneti a -3 dal Cagliari ma con una gara in meno.

Il tabellino di Verona-Venezia 3-1, gara valida per la 27/a giornata di Serie A. HELLAS Verona – Venezia 3-1Reti: 54′, 63′ e 89′ Simeone (Ve), 81′ Okereke (V). HELLAS Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Coppola, Retsos (6′ Ceccherini); Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic (87′ Depaoli); Barak (62′ Lasagna), Caprari (87′ Bessa); Simeone. A disp.: Chiesa, Berardi, Frabotta, Hongla. All.: Tudor. Venezia (3-4-2-1): Romero; Haps (67′ Johnsen), Ceccaroni, Caldara; Cuisance, Ampadu, Busio (79′ Tessmann), Crnigoj (67′ Vacca); Okereke, Aramu (67′ Nani); Henry (72′ Nsame). A disp.: Maenpaa, Modolo, Fiordilino, Ullman, Svoboda, Mateju, Peretz. All.: Zanetti. ARBITRO: Sacchi.NOTE: ammonito Caldara (V).

