La cura Mazzarri continua a fare effetto. Il Cagliari espugna lo stadio Grande Torino e momentaneamente si porta fuori dalla zona salvezza, con 25 punti i sardi staccano il Venezia (che ha 2 gare in meno, ndr) e mettono nel mirino il trio composto da Udinese, Sampdoria e Spezia a quota 26. Il 2-1 contro il Torino porta le firme di Bellanova e Deiola, ma anche quella di Cragno autore di un paio di parate clamorose. Non è bastato al Toro il quarto centro in campionato di Belotti, il secondo di fila dopo quello nel Derby. La squadra di Juric non non vince da 5 partite e con quella di oggi sono tre sconfitte nelle ultime quattro gare.

Nel prossimo turno di campionato per il Torino avrà un impegno in trasferta difficile contro il Bologna, mentre il Cagliari giocherà in casa con la Lazio. Nel Torino, Juric è privo per squalifica di Mandragora e per infortunio di Praet. Pobega torna titolare in mediana al fianco di Lukic, con Pjaca che ritrova schierato sulla trequarti al fianco di Brekalo. Al centro dell’attacco c’è ancora Belotti, a sinistra c’è Ansaldi al posto di Singo. Nel Cagliari, l’ex Mazzarri schiera una squadra abbottonata con un centrocampo folto e Pereiro alle spalle di Joao Pedro unicapunta. Sulle fasce giocano Bellanova e Dalbert.

Primo tempo equilibrato, con le due squadre che si affrontano a viso aperto alla ricerca del gol. Ospiti pericolosi per primi dopo appena 4′ con Grassi e Joao Pedro che impegnano Milinkovic-Savic. Dopo dieci minuti il primo sussulto granata con Bremer che devia una punizione velenosa di Ansaldi, Cragno sventa. La squadra di Juric inizia a spingere con maggior convinzione, rendendosi ancora pericolosa con Lukic e con Belotti in almeno due circostante. Proprio nel momento migliore dei granata, però, è il Cagliari a passare in vantaggio con Bellanova su assist perfetto di Grassi. Clamorosa la dormita della difesa del Toro, sospresa dall’inserimento del centrocampista rossoblu. La squadra di Juric prova a reagire di rabbia, con Belotti e Brekalo che impegnano ancora Cragno. Prima dell’intervallo, altro spettacolare intervento del portiere del Cagliari che con l’aiuto della traversa si oppone ad una girata ravvicinata di Pjaca. E’ poi Pobega a sfiorare il pari con un sinistro a giro di poco a lato. Inizio di secondo tempo scoppiettante, con il Torino che si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pareggio. I granata trovano il meritato 1-1 grazie al loro trascinatore, il Gallo Belotti, bravo a battere Cragno al 54′ con una girata volante di destro su calcio piazzato di Brekalo sfiorato da Dalbert. Il Cagliari, però, non si demoralizza e dopo meno di dieci minuti si riporta in vantaggio con un bel sinistro dal limite di Deiola su sponda di petto del neo entrato Pavoletti. La gara si accende, Juric inserisce forze fresche con Sanabria per Breakalo in avanti e Pellegri per un esausto ed acciaccato Belotti. I granata schiumano rabbia, attaccano ma concedono spazi al contropiede del Cagliari che con Goldaniga sfiora anche il tris in mischia su calcio d’angolo. Nel finale è inutile l’assalto del Toro alla porta di Cragno, per i ragazzi di Juric arriva un’altra sconfitta e ora si può parlare di crisi.

