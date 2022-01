Così l'ad dell'Inter commentando le tante partite che rischiano di non essere giocate a causa dell'impennata di contagi tra i giocatori. La Lega però non fa passi indietro: "Nessun rinvio"

Beppe Marotta chiede regole certe per affrontare la seconda parte della stagione di serie A convivendo con la nuova ondata di contagi da Covid-19. “L’obiettivo è tutelare la salute di tutti. Si è appena concluso un consiglio di Lega in cui è stato redatto un nuovo protocollo, ci sarà una nota ufficiale del presidente Dal Pino – ha spiegato l’ad dell’Inter a Sky Sport 24 – In questo momento siamo in una situazione in cui le Asl decidono autonomamente e causano delle anomalie, ad esempio il Verona va a giocare a La Spezia con 11 positivi mentre altri con meno positivi sono stati fermati. A noi serve un protocollo chiaro e per questo ci confronteremo con il Governo e il ministero dello Sport. Nel momento in cui sono le Asl a decidere autonomamente ci sono troppe differenze e il campionato ne risente. Manca chiarezza, mancano linee guida, bisognerebbe limitare l’influenza delle Asl”.

“Dovrebbe essere obbligatorio il terzo vaccino, a quel punto mi sentirei tranquillo, i medici dicono che il rischio è minimo e l’andamento del campionato avrebbe una grande fluidità. Oggi siamo davanti a uno scenario difficile, sono dell’idea che tutti gli atleti debbano essere sottoposti a vaccino completo”, ha continuato Marotta aggiungendo: “Questa quarta ondata ci ha preso tutti in contropiede, forse rinviare questi due turni avrebbe agevolato, ma la compressione del calendario ci costringe a mantenere il ritmo delle partite, non ci sono i tempi altrimenti per recuperare”.

Almeno 4 le partite che non si giocheranno oggi per la prima giornata del girone di ritorno per gli interventi delle Asl: Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Sono oltre 80 i giocatori positivi.

