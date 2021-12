L'inchiesta è della procura di Paola: il club blucerchiato non è coinvolto. L'imprenditore in carcere. Ai domiciliari figlia e nipote

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato in un albergo a Milano dalla Guardia di Finanza di Cosenza con il supporto dei colleghi di Genova nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola, in provincia di Cosenza. L’imprenditore è stato trasferito nel carcere milanese di San Vittore. L’accusa contestata è quella di bancarotta. Il club blucerchiato non dovrebbe essere interessato; l’operazione vede coinvolte altre cinque persone. Perquisizioni in varie regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Sono agli arresti domiciliari Vanessa e Giorgio Ferrero, rispettivamente figlia e nipote del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, arrestato questa mattina per bancarotta dalla guardia di finanza. L’indagine è partita dalla Procura di Paola, nel cosentino: sono in corso da questa mattina perquisizioni nell’abitazione romana del patron del club ligure.

