I biancocelesti di mister Maurizio Sarri cercano il successo nel campo amico, all'Olimpico, dopo la pesante batosta di Napoli schierando il tradizionale 4-3-3

In una sfida densa di emozioni e reti, finisce pari e patta, col punteggio di 4-4 tra Lazio e Udinese. Un’altalena di emozioni culminata con il pari friulano che arriva al 99′ a tempo praticamente scaduto. Il club guidato da mister Gotti passa in vantaggio in virtù della marcatura realizzata dall’attaccante Beto, che sigla poco dopo la sua doppietta personale alla mezz’ora. Accorcia immediatamente il bomber Immobile. Molina realizza la terza rete per i bianconeri. Pedro nella ripresa riporta la Lazio sotto di solo un gol. Milinkovic riporta la sfida in parità. Nel finale segnano prima Acerbi e poi pareggia i conti Arslan. Passo falso per gli uomini di Sarri , che non si rilanciano dopo il pesante ko di Napoli. In classifica l’Udinese sale a quota 16, i laziali avanzano a 22 punti.

I biancocelesti di mister Maurizio Sarri cercano il successo nel campo amico, all’Olimpico, dopo la pesante batosta di Napoli schierando il tradizionale 4-3-3, con la conferma di Cataldi a centrocampo. Mentre per la squadra del presidente Pozzo, l’ allenatore Gotti punta al successo in trasferta ed apporta delle modifiche alla formazione, inserendo Perez in difesa, Jajalo a centrocampo e Success in attacco. Nella prima frazione di gioco passa vantaggio la squadra ospite. Jajalo crossa in area verso Beto che con un preciso colpo di testa beffa Reina. Ancora i friulani vanno in rete con il centravanti Beto che realizza una doppietta, sfruttando un’ottima ripartenza. Subito arriva la replica laziale. Felipe Anderson crossa dall’out di destra, tocco di Becao, Immobile ne approfitta e gonfia la rete. Marcatura n. 11 in Serie A per il centravanti della Nazionale azzurra. Nel finale dei primi 45′ minuti Molina beneficia di un assist di Deulofeu e porta l’Udinese avanti 1-3. Nella ripresa reazione veemente dei padroni di casa che agguantano il pari grazie alle reti di Pedro, che segna con un tiro di destro in area e Milinkovic che realizza una rete di pregevole fattura, con una conclusione di sinistro dal limite dell’area. Verso il quarto d’ora la Lazio rimane in 10 uomini per l’espulsione subita dal difensore Patric, per doppio giallo. Dopo alcuni minuti viene ristabilita la parità numerica in campo, in virtù del cartellino rosso al terzino Molina, per doppia ammonizione. Nel finale arriva il 4-3 della Lazio. Calcio piazzato di Basic per Acerbi che segna di testa. La rete viene convalidata dopo un lungo controllo del Var. Sembra fatta per la Lazio, ma all’ultimo respiro segna Arslan con un tiro di destro all’incrocio al 99′. Dopo la rete, l’Udinese chiude in 9 per rosso diretto a Walace. La gara finisce con un pari che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa per la beffa finale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata