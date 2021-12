Non sono specificati i tempi di recupero. Il difensore rossonero si è infortunato mercoledì sera in avvio del match contro il Genoa

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. La risonanza e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina il difensore Simon Kjaer hanno confermato la necessità di una operazione in artroscopia del ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso. L’intervento – secondo quanto appreso – verrà effettuato domani. Non sono specificati i tempi di recupero per il giocatore danese, ma sicuramente il rientro non avverrà prima di qualche mese.

